روسيا تدين استهداف إسرائيل لأهداف تابعة للنظام السوري

موسكو/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الروسية، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لجيش النظام السوري، جنوبي العاصمة دمشق.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، عن قلقها من استياء العلاقات بين سوريا وإسرائيل مجددا.

Advertisements

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندين بشكل صريح هذه الاعتداءات، ونحذر الحكومة الإسرائيلية من تكرار ممارساتها التي قد تكون لها نتائج خطيرة على منطقة الشرق الأوسط".

وأكد البيان دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف طائرات ومروحيات تابعة له، أهدافا تابعة لجيش النظام السوري، جنوبي البلاد.وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات تابعة له استهدفت مراكز مراقبة ووسائل جمع معلومات استخباراتية ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة بقواعد قوات النظام، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.