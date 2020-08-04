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انفجار بيروت يقتل الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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لقي الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني نزار نجاريان حتفه في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء؛ وذلك إثر إصابته أثناء وجوده في مقر الحزب.

ونقلت “سبوتنيك” عن موقع “إل بيسي” اللبناني أن “نجاريان” فارق الحياة بعد إصابة بالغة في الرأس داخل البيت المركزي للكتائب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

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