في ظل الإحترازات الوقائيةً من وباء كورونا .. منتدى إعلاميات الشرقية يكرم أكثرمن(81) من أبطال الصحة على مدى يومين متتاليين..





إنطلقت هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4أغسطس 2020 مبادرة تكريم أبطال الصحة في مدينة الخبر والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية والإنسانية لمنتدى إعلاميات المنطقة الشرقية والتي تهدف الى تقديم الامتنان والعرفان لأبطال الصحة الذين ساهموا خلال جائحة كورونا بكل طاقاتهم وإمكاناتهم في مكافحة وباء كورونا كما تهدف هذه المبادرة الى تكريم أبطال الصفوف الأمامية لما بذلوه من تضحيات من أجل سلامة المواطنين والمقيمين لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) وقد تم تكريم مجموعة من الاطباء والممرضين والمسؤلين والمتطوعين خلال الحفل في يومه الاول الذي اقيم في القاعة الكبرى بإدارة المراكز الصحية بمدينة الخبر علما أن المبادرة الوطنية من قبل منتدى إعلاميات الشرقية سوف تمتد لليوم الثاني على التوالي حيث ستحط رحالها يوم الإربعاء في محافظة القطيف حيث يتوجه مجموعة من أعضاء منتدى إعلاميات المنطقة الشرقية الى القطيف لتكريم كوكبة أخرى من أبطال الصحة في محافظة القطيف وتحديدا في مستشفى القطيف المركزي للإحتفاء بجهود المشاركين خلال أزمة جائحة كورونا وقد بلغ عدد المكرمين الاجمالي أكثر من (81 ) مكرما ما بين طبيب وممرض ومسئول ومنظم ومتطوع .

ويأتي هذا التقسيم للتكريم على يومين متتاليين مراعاة لقوانين وتعليمات وزارة الصحة في التعامل مع هذا الوباء الذي يتطلب إحترازات معينة تساهم في الحفاظ على صحة الحضور والمكرمين اثناء هذا الحفل الذي يقام بتنظيم من منتدى إعلاميات المنطقة الشرقية.

وقد بدا الحفل في يومه الأول بالقاعة الكبرى في بمدينة الخبر بالسلام الملكي ثم القران الكريم ثم بعد ذلك القت الإعلامية وداد المنيع كلمة المنتدى نيابة عن رئيسة المنتدى هيا العبيد وقد ابدت المنيع من خلال كلمة المنتدى الشكر والتقدير للمسؤلين في وزارة الصحة لإتاحة الفرصة لأعضاء منتدى إعلاميات المنطقة الشرقية لكي يكونوا بينهم في هذا العيد المبارك وهذه المناسبة الجميلة التي تحمل في طياتها التكريم والعرفان لأبطال الصحة كما اثنت على إنجازات وزارة الصحة وابطال الصحة التي بذلت خلال جائحة كورونا كما تحدثت عن البصمة التي تم تسجيلها من قبل أبطال الصحة والتي يفخر المنتدى والجميع بهذه الانجازات وهي بمثابة الوسام الذي يعتز به الوطن من خلال جهود ابطال الصحة والتي تأتي بدعم من ولاة امرنا حفظهم الله ورعاهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامير محمد بن سلمان اطال الله في عمره و حفظهما الله على رعايتهم الدائمة وحفاظهم على صحة المواطن والمقيم وأمن هذا الوطن .

كما تضمنت الكلمة تعريفا بمنتدى إعلاميات الشرقية الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهو يضم نخبة من الإعلاميات بالمنطقة الشرقية من مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء واللذين يعملون بشكل دوؤب على تأصيل العلاقات وتعزيز العمل الإعلامي من منطلق حب الوطن والتطوع في المبادرات الوطنية التي تثري المواطن وأيضا المقيم على ارض هذه البلد المباركة.

كما يهدف هذا المنتدى الى مد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والخيرية لإبراز جهودهم من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة و وسائل التواصل الاجتماعي او الأعلام الجديد وذلك بشكل تطوعي حبا في الوطن الغالي وولاء من اعضاء منتدى اعلاميات الشرقية لهذا الوطن الذي قدم لهم الكثير والوطن يستحق مننا الكثير كما قدمت المنيع خلال كلمة المنتدى الشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا التكريم من منظمين ومتطوعين ورعاة رسميين في هذا الحفل المتمثل في صبايا الذهب وملتقى الانسانية و مخزون الورد وأيضا آي ديزاين ومؤسسة رؤية مستقبل للنسخ والتصوير .

كما شكرت المنيع خلال كلمة المنتدى الحضور من الإعلاميين والمتطوعين والمسؤليين وجميع المساهمين في تنظيم الحفل من إدارة المراكز الصحية بالخبر .

كما القى الدكتور كمال العباد مدير مستشفى القطيف المركزي سابقا نيابة عن الشيخ عبداللطيف النمر المتمثل في ملتقى الانسانية وصبايا الذهب كلمة حملت مضامين وطنية و إنسانية وشكر وعرفان لأبطال الصحة اللذين ساهموا بأرواحهم حماية للإنسانية خلال جائحة كورونا .

وقد أختتم عريف الحفل في اليوم الاول الإعلامي ظافر الدوسري بتكريم ابطال الصحة وجميع المساهمين لإحياء هذا الحفل متمنين لهم التوفيق والسداد .

وقد تسلم المكرمين الشهادات والهدايا من قبل كلا من : الإعلامية وداد المنيع التي مثلت منتدى إعلاميات المتطقة الشرقية وا الدكتور كمال العباد الذي مثل ملتقى الانسانية ..

وقد تشرف الحفل بحضور عدد من المسؤلين من وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية بالخبر وعلى راسهم الاستاذ ثامر عبدالله الدرعان

المساعد المالي والإداري بقطاع الرعاية الصحية بمحافظة الخبر.

وعدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المختلفة كما حضر الحفل عدد من المتطوعي الذين ساهموا في هذا الحفل الإنساني.