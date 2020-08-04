شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة »: إساءة المعاملة تعد «إيذاء» وعقوبته السجن سنة وغرامة 50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عرفت النيابة العامة «الإيذاء» أنه أي فعل يشمل كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.

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وأوضحت أن الإيذاء يشمل كذلك كل تهديد يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً به حدود ما له من ولاية عليه أوسلطة، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية، كما يندرج تحته مسمى الإيذاء امتناع الشخص أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً توفير تلك الحاجات لهم.

ونوهت النيابة العامة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يؤكد وجوب الإبلاغ الفوري على كل من يطّلع على حالة الإيذاء، وأوضحت أن عقوبة الإيذاء تصل إلى السجن لمدة سنة أو بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً ، كما تضاعف العقوبة حال تكرار أي حالة من حالات الإيذاء مرة أخرى.