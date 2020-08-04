الجيش اللبناني يستدعي وحدات إضافية للمشاركة في احتواء تداعيات انفجار بيروت

بيروت - سبوتنيك. نقل مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث عن أحد الضباط العسكريين قوله إنه "تم نشر الجنود للحفاظ على النظام ومساعدة أفراد الدفاع الطبي والمدني العاملين في الموقع".

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ولا تزال النيران مشتعلة في موقع الحادث، وتشارك طائرات الهليكوبتر العسكرية في تقديم خدمات الطوارئ.

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة بالتحرك، على خلفية الدمار الشديد والإصابات الكبيرة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وقال عاملون في المجال الصحي لـ"سبوتنيك" إن عمليات إجلاء المصابين وتقديم المساعدة في الموقع مستمرة منذ ساعات.

هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من مستودعات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار الشديد تسبب في سقوط مئات الجرحى، فيما أوعز وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات.