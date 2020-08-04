شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبرالرئيس سلفاكير - وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - عن خالص تهانيه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، معربًا عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بالتقدم والاستقرار.

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