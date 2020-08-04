شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: 30 قتيلا و 3000 مصاب فى تفجير بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة اللبناني، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار بيروت.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى أن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا.

وخرج الناس إلى الشوارع مذهولين تتساقط دموعهم وبعضهم مصابون بجروح يحاولون معرفة ما حدث لأقاربهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في مستودع للمفرقعات بمرفأ بيروت.

Advertisements

وقال مصدر أمني ثالث إنه كانت هناك مواد كيماوية مخزنة بالمنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة للانفجار تداولها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من منطقة المرفأ أعقبه انفجار هائل.