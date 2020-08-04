شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وإيران يبدون استعدادهم لتقديم المساعدات للبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرنسا إنها مستعدة لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع على مقربة من وسط بيروت وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة المئات.
وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان في بيان على تويتر "فرنسا تقف دائما إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.
وهي مستعدة لتقديم المساعدة وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات اللبنانية".
من جانبه قال وزير خارجية إيران جواد ظريف، إن طهران مستعدة لمساعدة لبنان بأي طريقة.
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