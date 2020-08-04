شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر مبنى السفارة الروسية فى بيروت جراء الانفجار وإصابة موظفة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية اليوم.

وأكد مسؤول في السفارة الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وأضاف أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، وقالت مصادر إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستودعات الموجودة بالمرفأ.

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