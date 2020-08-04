شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد موجعة من داخل المستشفى أثناء علاج مصابى انفجار مرفأ بيروت (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو من داخل مستشفى فى بيروت، يظهر حالات الإصابة الموجودة فى طرقات المبنى جراء حادث انفجار مرفأ بيروت مساء اليوم.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

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واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين، الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، ما استدعى رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.