شكرا لقرائتكم خبر عن من قلبى سلام لبيروت.. مشاهير وفنانون يواصلون دعمهم للبنان بعد انفجار المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، حالة من الفوضى العارمة بعد الانفجار الذى شهده المرفأ التابع لميناء لبنان، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

وسرعان ما حرص عدد كبير من الفنانين على دعم لبنان فى تلك الأزمة الكبير التي تعيشها، وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على نشر صور للبنان عبر حساباتهم المختلفة بمواقع السوشيال ميديا لدعمهم.

وكان من ضمن المشاركين فى حملة الدعم عارضة الأزياء اللبنانية دانيلا سمعان، زوجة النجم العالمى فابريجاس، والفنانة المصرية سوسن بدر، النجمة كنده علوش، والنجمة الإماراتية أحلام.

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بينما شارك فى حملة الدعم المطرب خالد سليم، والفنان ايساف، والنجمة اللبنانية نور، والممثل نبيل الحلفاوى الذى نشر عبر حسابه بتويتر تغريدة قائلاً: "المشاهد المروعة للدمار الشامل الذي أصاب بيروت تدمى القلب، رحم الله الضحايا وألهم أسرهم الصبر وأصدق دعواتنا للمصابين بالشفاء وأن يلطف الله باللبنانيين في هذه المحنة".