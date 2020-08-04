شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يبعث برسالة تعزية لنظيره اللبنانى فى ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشيل عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

أفادت مصادر طبية لبنانية، أن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت. وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة حتى الآن.