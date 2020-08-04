شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم /الثلاثاء/، فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبة، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء، فى التعامل مع تداعيات الآنفجار المأسأوى فى مرفأ بيروت، واستعداد المملكة تقديم أى مساعدة يحتاجها الأشقاء فى لبنان.

ونقل الصفدى- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- تعازى المملكة ومواساتها بضحايا الآنفجار الأليم، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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