شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر طبية لبنانية، أن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة حتى الآن.

ونقلت "رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.