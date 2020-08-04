شكرا لقرائتكم خبر عن صهر وزير إيرانى يهرب خارج طهران أثناء محاكمته بتهم فساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرب صهر وزير الصناعة السابق فى إيران، على أشرف رياحى المتهم فى قضايا فساد فى قطاع البتروكيماويات خارج البلاد، بجواز سفر مزور بحسب صحيفة همشهرى الإيرانية.
وتسبب هروب على أشرف رياحى، صهر وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زادة، الذى كان أحد المتهمين الرئيسيين في قضية البتروكيماويات، في جدل على مواقع التواصل الاجتماعى فى إيران.
وعلي أشرف رياحي هو العضو الثاني في عائلة نعمت زاده، الذى يتم التحقيق معه فى قضية فساد مالى وغسيل الأموال، وهو صهر وزير الصناعة الإيرانى السابق، زوج ابنته زينب نعمت زادة، التى مُنعت من مغادرة البلاد لأنها متهمة بقضية فساد مالى فى قطاع لببتروكيماويات بقدر بـ 6.6 مليار يورو.
وبحسب مكتب المدعى العام الإيرانى، فان أشرف رياحى، متهم بالمساعدة والتحريض على عرقلة النظام الاقتصادى والكسب غير المشروع، وإنشاء شركات فى الخارج، بذريعة الالتفاف على العقوبات واستغلال فرق سعر العملة المحلية.
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