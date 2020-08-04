شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت.. 300 جريح فى أقل من ساعة بمستشفى واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر طبية لقناة العربية، أن هناك 300 جريح في أقل من ساعة فى مستشفى واحد جراء الانفجار الذى وقع فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.
واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.
وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.
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