المغرب: 1021 إصابة جديدة بكورونا و661 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1021 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 27217 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 417 حالة، فيما تم تسجيل 661 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 19629 متعافيًا.

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