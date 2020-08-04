شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران مواسيا لبنان: قلوبنا معكم.. وسلام من الله لهذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف تغريدة على "تويتر"، واسى فيها حكومة وشعب لبنان على خلفية الانفجار الضخم الذى ضرب مرفأ العاصمة بيروت اليوم. وكتب ظريف: "قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى. الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى". Advertisements وأضاف: "سلام من الله ورحمة لهذا الوطن الأبي".

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