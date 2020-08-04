شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مستشفى الجامعة الأمريكية يعجز عن استقبال جرحى حادث انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت يعجز عن استقبال الجرحى جراء حادث انفجار مرفأ بيروت. وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.