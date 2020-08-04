شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد وقوف الإمارات فى ساعات عصيبة تعيشها لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن تعاطفه مع بيروت في "هذه الساعات العصيبية"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه. وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين". Advertisements ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يؤكد وقوف الإمارات فى ساعات عصيبة تعيشها لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.