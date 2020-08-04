شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يدعو للبنان: "اللهم ارحم من انتقلوا إليك والطف بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم مدينة دبى، على تقديم النعى والمواساة للبنان، بعد الانفجار الذى وقع بمرفأ فى بيروت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وكتب حاكم مدينة دبي في تغريدة عبر حسابه بتويتر "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة .. اللهم أرحم من انتقلوا إليك.. اللهم ألطف بأهلها ..اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

وعلى نفس السياق، أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام " في لبنان أن الانفجار أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

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وتفقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مرفأ بيروت متفقدا الأضرار في المرفأ والمنطقة المحيطة.

وقال إبراهيم عقب الجولة: "لا يمكن استباق التحقيقات والقول بأن هناك عملا ارهابيا، وكلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات".

فى السياق ذاته، أكد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، أن "كل فرق الهيئة متواجدة على الأرض في بيروت لفتح الطرق وإزالة الركام امام الاسعافات وفرق الانقاذ والدفاع المدني، بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب".

وأشار إلى أن "فرق الهيئة باشرت عملها على أن تبني على الوقائع للقيام بما يجب أمام هذة النكبة الكبيرة التي اصابت مدينة بيروت"، وفق وكالة الأنباء اللبناني.