شكرا لقرائتكم خبر عن «بن مساعد» يعلق على تفجيرات بيروت: تباً لحزب يخزن الأسلحة والمتفجرات وسط المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على تفجيرات لبنان التي وقعت مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وتسببت في وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وقال بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تبًا لحزب يخزن الأسلحة والمتفجرات وسط المدنيين؛ وكأنه يتخذ الناس دروعًا بشرية لحماية سلاحه الّذي سلمّه حكم لبنان!”.

يذكر أنه تم نقل 10 جثث على الأقل إلى المستشفيات القريبة من بيروت، في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت، وفقا لـ”رويترز”.

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وسُمع دوي انفجار، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، ووصل صوت الانفجار إلى قبرص.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة، في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت، كما أعلنت حكومة لبنان، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.