شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تتيح خدمة «صف المركبات» عبر منصة بلدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توفير خدمة “صفّ المركبات”، من خلال الحصول على تصريح عبر منصة بلدي (هنا الرابط). وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم خدمة “صف المركبات” بشكل نظامي وذلك من خلال حصول صاحب المنشأة على التصريح المطلوب من خلال منصة بلدي.

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