شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمطار تحول شوارع وميادين جازان إلى «حمامات سباحة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وثقوا من خلالها حال شوارع وميادين جازان بعد هطول الأمطار اليوم الثلاثاء.

ووثقت الصور، امتلاء الشوارع بالمياه، كما تسببت تجمعات المياه في بعض الميادين في إعاقة الحركة المرورية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).