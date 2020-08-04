شكرا لقرائتكم خبر عن «الرحيلي»: الدعايات تهديد أمني وأخلاقي على الأطفال والكبار.. طريقة سهلة للحد منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي، من خطورة الدعايات والإعلانات وبعض المواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والتي تمثل تهديداً أمنياً وأخلاقياً خاصة على الأطفال.

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وقال الرحيلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “الدعايات تمثل تهديداً أمنياً وأخلاقياً على الأطفال والكبار؛ لتقليلها يمكنك استخدام برنامجAdblock“.

وأضاف أن هذا البرنامج يسهم في “تقليل” مثل هذه الدعايات وليس “حجبها” لأنه يصعب حجبها بالكامل لأنها تعتمد على عناوين مُعرفة وليست بشكل تلقائي، وتحتاج أن تحدث القوائم كل فترة حتى تقلل الإعلانات.

وختم الخبير التقني ياسر الرحيلي بقوله “أخيراً؛ حجب الإعلانات يعتبر من أشهر الحروب بين المدافعين عن الخصوصية والمستفيدين من الإعلانات، ولذلك ستجد بعض المواقع المستفيدة من الإعلانات تمنعك من الدخول لها حتى تعطل البرنامج.. هذا ليس عيباً في البرنامج، بل في الموقع الذي تزوره”.