موسكو - سبوتنيك جاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "ندين بشدة مثل هذه التصرفات ونعبر عن قلقنا العميق بشأن التوتر بين إسرائيل وسوريا".
© AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات جاءت "ردا على محاولة من عناصر معادية زرع قنبلة على السياج الحدودي".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة، فيما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة، "إن الهجمات جاءت ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.