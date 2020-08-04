وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبناني بانفجار بيروت

وبحسب موقع "إل بي سي" اللبناني، توفي أمين عام الحزب نتيجة إصابة بالغه في الرأس، داخل "البيت المركزي للكتائب" على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب موقع "إل بي سي" اللبناني، فقد توفي أمين عام الحزب نتيجة إصابة بالغه في الرأس، داخل "البيت المركزي للكتائب" على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

حسب موقع "إل بي سي" اللبناني، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون القوى المسلحة بالتحرك، على خلفية الدمار الشديد والإصابات الكبيرة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

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وأشار الموقع إلى أن مدير عام الأمن اللبناني قد توقع سبب الانفجار في تصريح له: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات".

بدوره أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.