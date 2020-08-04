أول زعيم عربي يعلق على انفجار بيروت

ذكر الموقع الرسمي للرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يقدم التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت. ودعا الرئيس المصري المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

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