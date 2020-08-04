هدية من الرئيس المصري لأوائل الثانوية العامة

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#عاجل| متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يوجه بتخصص مئة منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) August 4, 2020

ووفقا"إكسترا نيوز" المصرية، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "السيسي كلف باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي التي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، وصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة".

كما شدد الرئيس المصري على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.

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واعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صباح اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وقال شوقي، إن "نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، حيث بلغت نحو 81.5% هذا العام".

وأشار شوقي إلى أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.