الرئيس اللبناني يحرك الجيش والسلطات تكشف سبب انفجار مرفأ بيروت... فيديو

وبحسب موقع "إل بي سي" اللبناني، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون القوى المسلحة بالتحرك، على خلفية الدمار الشديد والإصابات الكبيرة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأشار الموقع إلى أن مدير عام الأمن اللبناني قد توقع سبب الانفجار في تصريح له: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات".

بدوره أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفى أوتيل ديو وسط مناشدات للتبرع بالدم في كافة المستشفيات الأخرى ومراكز الصليب الأحمر، وتوجعت فرق وسيارات الإسعاف من كافة مناطق لبنان إلى بيروت لدعم عمليات الإنقاذ.