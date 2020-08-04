مسؤول لبناني: انفجار بيروت نجم عن شحنة نيترات أمونيوم كانت تمر عبر لبنان

وقال ضاهر خلال

مدير عام الجمارك بدري ضاهر : عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 4, 2020

© AFP 2020 / JANINE HAIDAR

مع فضائية "سكاي نيوز" إن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".ولم يوضح مدير الجمارك وجهة هذه الشحنة أو مكان تصديرها، وقال "سنراجع المستندات لنستوضح".

وفي السياق، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم، وذلك عقب التفجير الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

Advertisements

كما شوهدت مروحيات تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء الحريق الناتج إثر الانفجار.

وفي وقت سابق اليوم، هز انفجار كبير مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط مئات من الجرحى.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة".