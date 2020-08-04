تضرر واجهة مبنى السفارة الروسية في لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت

بيروت - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 18:15- 18:19 بالتوقيت المحلي سمعنا صوت انفجار في منطقة مرفأ بيروت. ووفقا للمعطيات الأولية، فإن الانفجار وقع في أحد العنابر التي تضم ألعابا نارية من التي تستخدم في الاحتفالات. من المرجح جدا، أن وجود مخزن لأنابيب الغاز بالقرب من مكان الانفجار ساعد في قوته".
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وأضاف المتحدث: "لقد تضررت واجهة مبنى السفارة، ولا توجد إصابات بين موظفيها".
وهز انفجار كبير لم يعرف سببه إلى الآن مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط مئات من الجرحى.
وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة".
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