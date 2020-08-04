مسؤول أمريكي: مستمرون في تنفيذ خطة "الضم"

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ماضية في خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، والذي قال خلالها إن "الكرة بقضية الضم هي حاليا بيد الأمريكيين".

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وقال المسؤول الأمريكي: "إننا نواصل المضي قدما بالطريقة التي وضعها الرئيس في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد عرض خطته ورؤية الولايات المتحدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابع المسؤول: "في هذه المرحلة، ما من قرار نهائي بشأن الخطوات القادمة لتطبيق خطة ترامب".

سبق أن أوضح نتنياهو، أمس الاثنين، خلال جلسة مغلقة للحزب الحاكم "الليكود"، أن "ملف الضم موجود حاليا بأيدي واشنطن، الموضوع لم يتم اسقاطه من جدول الأعمال. يجب أن يدعم البيت الأبيض الأمر".