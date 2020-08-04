قناة لبنانية تكشف حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في انفجار بيروت

نقلت قناة "OTV" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب في مرفأ بيروت.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.