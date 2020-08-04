بيروت - سبوتنيك. قالت ناتاشا حسامي التي تعيش في ضاحية بيروت الحازمية لوكالة "سبوتنيك" إنها "عادت من العمل وكانت الساعة 5:11 دقيقة، وفجأة شعرت بهزة عنيفة للمنزل، اعتقدت أنها هزة أرضية، ثم وجدت قطع الزجاج تتطاير لآخر جزء في البيت".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضافت "جارتنا شاهدت غيمة سوداء عملاقة، ثم دفعها هواء قوي للسقوط على الأرض".
وهز انفجار كبير لم يعرف سببه إلى الآن مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط مئات من الجرحى.
وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدة عيان تروي ما حدث في المنازل نتيجة انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.