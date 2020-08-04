شاهدة عيان تروي ما حدث في المنازل نتيجة انفجار مرفأ بيروت

بيروت - سبوتنيك. قالت ناتاشا حسامي التي تعيش في ضاحية بيروت الحازمية لوكالة "سبوتنيك" إنها "عادت من العمل وكانت الساعة 5:11 دقيقة، وفجأة شعرت بهزة عنيفة للمنزل، اعتقدت أنها هزة أرضية، ثم وجدت قطع الزجاج تتطاير لآخر جزء في البيت".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وأضافت "جارتنا شاهدت غيمة سوداء عملاقة، ثم دفعها هواء قوي للسقوط على الأرض".

Advertisements

وهز انفجار كبير لم يعرف سببه إلى الآن مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط مئات من الجرحى.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة".