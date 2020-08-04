بيروت - سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة".
في السياق ذاته نقل تلفزيون "إل بي سي" عن محافظ مدينة بيروت مروان عبود قوله إن "بيروت مدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان".
وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فالانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.
وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني: هناك عدد كبير من الإصابات جراء الانفجار في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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