شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق باخرة قبالة مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن بآخرة احترقت قبالة مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم الذى وقع منذ قليل.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطنى على ضحايا الآنفجار فى مرفأ بيروت.

وتفقد المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، مرفأ بيروت متفقدا الأضرار فى المرفأ والمنطقة المحيطة.

وقال إبراهيم عقب الجولة: "لا يمكن استباق التحقيقات والقول بأن هناك عملا ارهابيا، وكلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الآنفجار مصادرة منذ سنوات".

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فى السياق ذاته، أكد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير فى بيان، أن "كل فرق الهيئة متواجدة على الأرض فى بيروت لفتح الطرق وإزالة الركام امام الاسعافات وفرق الآنقإذ والدفاع المدني، بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب".

وأشار إلى أن "فرق الهيئة باشرت عملها على أن تبنى على الوقائع للقيام بما يجب أمام هذة النكبة الكبيرة التى اصابت مدينة بيروت"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية