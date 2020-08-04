شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى ومدير المخابرات يلتقيان سعد الحريرى بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل قائد ​الجيش​ اللبنانى ​العماد جوزيف عون​، برفقة مدير المخابرات العميد طوني منصور، إلى ​بيت الوسط​ للقاء رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​.

وزار فى وقت سابق اليوم، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله تيمور الثلاثاء، رئيس حزب "تيار المستقبل" سعد الحريري عقب وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.

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ونشر الحريري تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية". وعلى لفور انتشر الجيش اللبناني في شوارع بيروت بعد الانفجار الذي هز العاصمة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .