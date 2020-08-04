شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن اللبنانى: الإنفجار وقع فى مخزن لمواد شديدة الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم مكان الانفجار فى مرفأ بيروت، وقال "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، لكنه أكد أنه لن يستبق التحقيقات.

وقال اللواء ابراهيم "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الإنفجار وقع فى مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

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وأكد ابراهيم أن "الأجهزة الأمنية تحدد طبيعة ما حصل ولا نريد استباق التحقيقات".