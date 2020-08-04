شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الأمن اللبنانى: انفجار بيروت استهدف حاوية تم مصادرتها منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبنانى، إن الانفجار الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء، استهدف حاوية تم مصادرتها، وكانت موجودة فى مرفأ بيروت.

ونفت مصادر مطلعة مقربة من حزب الله، لقناة ـ "OTV" اللبنانية، كل ما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة حزب الله في مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت مواقع الكترونية عن صحيفة هآرتس أشارت إلى أنه تم استهداف أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت”. فيما اكد شهود عيان انفجار فى سفينة ترسو بميناء بيروت، وسماع صوت طائرات حربية في سماء بيروت قبل الانفجار.

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وذكرت شبكة mtv اللبنانية أن ما لا يقل عن 6 جثث داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح في المكان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذى وقع مساء اليوم.

وأكدت مصادر لبنانية مطلعة عدم صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذى وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت يستهدف رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى.

وقالت قناة "إم – تى –فى" اللبنانية أن الانفجار ليس استهداف سياسى، وأى حديث عن هذا الموضوع غير صحيح، كما أكد مصدر أمنى احتراق العنبر رقم ١٢ في المرفأ ما أدى إلى انفجار المفرقعات النارية داخله.