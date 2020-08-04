شكرا لقرائتكم خبر عن قناة لبنانية: حزب الله ينفي وجود استهداف لمصنع سلاح وراء تفجير بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مطلعة مقربة من حزب الله، لقناة ”OTV” اللبنانية ، كل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة حزب الله في مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء.
وكانت مواقع الكترونية عن صحيفة هآرتس اشارتها الى تم استهداف أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت”. فيما اكد شهود عيان انفجار في سفينة ترسو في ميناء بيروت، وسماع صوت طائرات حربية في سماء بيروت قبل الانفجار.
وذكرت شبكة mtv اللبنانية أن ما لا يقل عن 6 جثث داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح فى المكان.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم
ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذى وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وقالت قناة "إم – تى –في" اللبنانية أن الانفجار ليس استهداف سياسى من هذا الانفجار وأي حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.
كما أكد مصدر أمني احتراق العنبر رقم 12 فى المرفأ أدى الى انفجار المفرقعات النارية داخله.
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