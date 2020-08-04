شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من شوارع لبنان بعد انفجار بيروت تظهر تدمير المنازل والمحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المنطقة المحيطة بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، انفجارا مدويا، أسفر عن عدد كبير من الضحايا والإصابات من المدنيين، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

ونشر إعلامي لبناني، بعض المقاطع الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية المحيطة بالموقع.

أفادت فضائية الحديث، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش اللبناني بدأ ينتشر في شوارع بيروت بعد الانفجار الذي هز العاصمة. وكان قد أمر وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات في العاصمة بيروت على حساب وزارة الصحة العامة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

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هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأضاف المراسل أنه شاهد مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم.

وسادت حالة من الفوضى وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.