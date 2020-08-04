شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات لبنان تعلن حالة الطوارئ بعد اكتظاظها بالمصابين والضحايا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.

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شبكة mtv اللبنانية ذكرت أن ما لا يقل عن 11 جثة داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح فى المكان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة فى المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذى وقع مساء اليوم، وقالت قناة "إم – تى – فى" اللبنانية أن الانفجار ليس استهداف سياسى من هذا الانفجار وأى حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.