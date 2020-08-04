شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: نتابع أوضاع مواطنينا فى لبنان عقب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع أوضاع الأردنيين في لبنان عقب الانفجار الذي وقع في بيروت اليوم /الثلاثاء/.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السفارة الأردنية في بيروت على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك، ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن إصابة أي أردني، مشيرا إلى أن عدد الجالية الأردنية قليل الآن بعد أن تم إجلاء غالبيتهم بسبب فيروس كورونا وإغلاق الحدود.

وأضاف أنه لم ترد عبر الخط الساخن التابع للسفارة أية معلومات حول إصابة أردنيين نتيجة الانفجار الهائل.

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