شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى: لا يمكن إطلاق كلمة "عمل إرهابى" قبل التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مرفأ بيروت متفقدا الأضرار في المرفأ والمنطقة المحيطة.

وقال إبراهيم عقب الجولة : "لا يمكن استباق التحقيقات والقول بأن هناك عملا إرهابيا، وكلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات".

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من جانبه أكد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، أن "كل فرق الهيئة متواجدة على الأرض في بيروت لفتح الطرق وإزالة الركام امام الاسعافات وفرق الانقاذ والدفاع المدني، بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب".

وأشار إلى أن "فرق الهيئة باشرت عملها على أن تبني على الوقائع للقيام بما يجب أمام هذة النكبة الكبيرة التي اصابت مدينة بيروت"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية