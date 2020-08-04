الرئيس اللبنانى يكلف الجيش والقوى الأمنية بمعالجة تداعيات الانفجار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف الرئيس اللبنانى ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني – في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء – بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان انفجار هائل قد وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها .

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

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