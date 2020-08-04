شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة لبحث انفجار بيروت.

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