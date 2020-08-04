شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ترفع الإجمالى إلى 1224 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في المملكة الى 1224 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- تسجيل 24 حالة شفاء، واجراء 4781 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 616 ألفا و656 فحصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ترفع الإجمالى إلى 1224 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.