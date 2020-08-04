شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية: الانفجار وقع بمنطقة بها مواد شديدة الانفجار وليس متفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الأمن الداخلى فى لبنان، فى تصريحات للصحفيين، إن الانفجار وقع فى منطقة بمرفأ بيروت بها مواد شديدة الانفجار وليس متفجرات، و أكد مدير الأمن الداخلى عباس إبراهيم، ردا على سؤال للصحفيين بشأن سبب الانفجار "يجب ألا نستبق التحقيقات".

قال مصدر أمنى لبنانى وآخر طبى لرويترز، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات فى أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت، وكانت قناة "إل.بي.سي" التلفزيونية، قد نقلت عن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا" جراء الانفجار الذى وقع فى وسط العاصمة بيروت.

و فى السياق ذاته ، أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، حالة الاستنفار بعد الانفجار الذى وقع بالعاصمة بيروت.

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وكانت قناة العربية، قد أفادت فى نبأ عاجل لها، أن هناك مئات الجرحى جراء انفجار بيروت الضخم.

وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذى تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع فى أحد عنابر ميناء بيروت البحرى والتى تحتوى على مفرقعات على نحو أدى إلى حدوث الانفجار.