شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اليوم لمواجهة وباء كورونا.

ويأتى هذا القرار بعد وضع مجلس الوزراء الفلسطينى عددا من التوصيات مدد بموجبها حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي، حتى نهاية أغسطس الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "عقدنا اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري".

وأضاف: "تقرر العمل، وحسب توصيات الرئيس بتجديد حالة الطوارئ لشهر أغسطس، وتشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس كورونا، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة".

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وتابع: "تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين".

وأشار ملحم، إلى أن التوصيات "سمحت بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة بطاقة تشغيلية لا تزيد عن 50%، و ذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات".

وشدد على "منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى".

وأضاف أن بين التوصيات "الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا".